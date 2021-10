Nintendo Switch Online: i prezzi del Pacchetto Aggiuntivo con DLC Animal Crossing incluso

Contestualmente al reveal dell'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing New Horizons, la casa di Kyoto fornisce tutti i chiarimenti sul prezzo del Pacchetto Aggiuntivo N64 di Nintendo Switch Online e, quindi, sul costo da sostenere per poter accedere a questo bonus per il proprio abbonamento a Switch Online.

Durante il Nintendo Direct sulle novità in arrivo con l'aggiornamento 2.0 di Animal Crossing New Horizons, il colosso videoludico giapponese ha ricordato l'imminente lancio del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online e specificato i prezzi di questo bonus che fornisce l'accesso al catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

In base alle indicazioni dell'azienda nipponica, le iscrizioni individuali a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo saranno disponibili entro fine ottobre al prezzo di 39,99 euro per 12 mesi. Per quanto riguarda l'abbonamento Familiare a Switch Online con i benefici del Pacchetto Aggiuntivo N64 e SEGA Mega Drive, Nintendo precisa che l'iscrizione annuale al servizio richiederà l'esborso di 69,99 euro. Su queste pagine trovate un approfondimento sui giochi N64 in arrivo su Nintendo Switch Online.

A prescindere dalla tipologia di iscrizione Individuale o Familiare, tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono riscattare l'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing New Horizons e utilizzarlo durante tutto il periodo di validità della propria iscrizione. Il lancio ufficiale del Pacchetto Aggiuntivo N64 e SEGA Mega Drive di Nintendo Switch Online è previsto per il 26 ottobre.