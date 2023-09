Nintendo Switch Online cresce: un'avventura di Kirby per gli utenti Pacchetto Aggiuntivo

Alla selezione di nuovi videogiochi attesi su Nintendo Switch Online a settembre 2023 si va ora ad affiancare una ulteriore produzione: arriva infatti nel catalogo del servizio una avventura del passato di Kirby.

La scelta del team di Nintendo, nello specifico, è ricaduta su Kirby e il Labirinto degli Specchi. Con un debutto datato 2004, l'avventura videoludica aveva esordito su Game Boy Advance. Successivamente, la Pallina Rosa era stata accolta anche sulla virtual console di Wii U e Nintendo 3DS. Ora, con il trailer che trovate in apertura, arriva la conferma dell'ingresso del gioco nel catalogo degli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

A partire dalla giornata di venerdì 29 settembre, Kirby e il Labirinto degli Specchi tornerà dunque a proporsi all'interno della sottoscrizione Nintendo. In seguito all'invasione del regno degli specchi, la Pallina Rosa potrà unire le forze con altri tre giocatori, allo scopo di salvare questa bizzarra landa incantata. Presente all'appello l'originale modalità cooperativa in locale. Tra le novità proposte in occasione del debutto nel catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, il gioco accoglie inoltre una inedita modalità cooperativa online.



Nel corso del mese di agosto, il servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo aveva invece reso disponibile Excitebike 64 su Nintendo Switch.