Nintendo Switch Online debutta il 19 settembre con una prova gratuita di sette giorni

Dopo aver confermato la data del prossimo Direct, la casa di Kyoto ha annunciato che il servizio Nintendo Switch Online debutterà in Europa il 19 settembre, con una prova gratuita di sette giorni per tutti gli iscritti.

"Il servizio con iscrizione a pagamento Nintendo Switch Online sarà disponibile dal 19/09. Al lancio potrai iscriverti per un periodo di prova gratuito di 7 giorni tramite il Nintendo eShop! Per maggiori informazioni, segui il Nintendo Direct del 14/09!"

Maggiori dettagli verranno dunque diffusi nel corso del Direct del 14 settembre, ricordiamo che Nintendo Switch Online permetterà di giocare online in multiplayer, godere dei salvataggi Cloud, di offerte esclusive sull'eShop e di accedere a una selezione di classici NES rivisitati con supporto per le funzionalità online.

Confermati i prezzi già rivelati in passato: un mese di iscrizione costa 3.99 euro, 90 giorni hanno un costo pari a 7.99 euro mentre l'abbonamento annuale costa 19.99 euro, prezzi validi per singoli membri. L'abbonamento famiglia per un massimo di otto account costa invece 34.99 euro l'anno.