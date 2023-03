Nintendo Switch Online: disponibile ora una prova gratis di 7 giorni, ecco come attivarla

Nintendo ha appena lanciato una nuova promozione con cui invita i suoi clienti ad approfittare dei vantaggi garantiti dall'abbonamento a Nintendo Switch Online. La casa di Kyoto offre la sottoscrizione gratuita di 7 giorni al servizio, con cui potrete giocare online e accedere a contenuti esclusivi.

Come precisato all'interno del cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, "Fino al 02/04 puoi approfittare di un'altra chance per ottenere una prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online dal sito MyNintendo. La prova è attivabile anche se avevi già utilizzato un codice gratuito la settimana scorsa".

La prova gratuita è attivabile fino al 2 aprile raggiungendo questo indirizzo. Dovrete quindi accedere con il vostro account Nintendo per ottenere un codice a utilizzo singolo da impiegare tramite la funzione Registra un codice di Nintendo Switch. Una volta eseguiti questi passaggi sarete ufficialmente nel mondo di Switch Online e potrete giocare in modalità multiplayer online, utilizzare la chat vocale tramite l'appoisita app per smartphone, accedere alla libreria di giochi Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System e Game Boy. Vi invitiamo a fare attenzione al possibile rinnovo automatico, che in seguito alla fase di prova potrebbe farvi procedere al regolare pagamento dell'abbonamento mensile, anche laddove non foste interessati a continuare a usufruire del servizio.

