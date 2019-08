Nintendo Switch Online: disponibili i giochi NES gratis di Agosto

Dopo la pubblicazione di un trailer dedicato ai nuovi giochi NES di Agosto, la Casa di Kyoto rende disponibili i due titoli ai videogiocatori abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Gli utenti possono dunque ora avere accesso a due nuovi classici dell'era NES, ora giocabili su Nintendo Switch. In particolare, la console ibrida accoglie oggi, mercoledì 21 agosto, due produzioni. La prima di queste è Kung-Fu Heroes, un'avventura che vede protagonisti due maestri di arti marziali, che dovranno vedersela con diversi mostri per poter salvare una principessa e recuperare un tesoro. Jack e Lee, questi i nomi dei due personaggi, dovranno attraversare otto diversi castelli per poter portare a compimento la loro missione. Il secondo gioco NES è invece Vice Project Doom. Una produzione dall'atmosfera cyberpunk, in cui vestirete i panni di un agente in borghese di nome Quinn Hart.



Restando all'interno dell'universo Nintendo, vi ricordiamo che la Casa di Kyoto ha tenuto un nuovo Indie World in occasione della Gamescom 2019. In quest'occasione è stato mostrato un trailer di Ori and the Blind Forest, con il quale è stato annunciato l'arrivo del titolo Microsoft anche su Nintendo Switch. Durante l'evento sono stati inoltre presentati diversi progetti interessanti, tra i quali l'intrigante avventura fiabesca Roki.