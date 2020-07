Nintendo Switch Online: disponibili oggi i nuovi giochi NES e SNES

A partire da oggi Nintendo Switch Online si aggiorna con i nuovi videogiochi di luglio, tre titoli per SNES e NES che vanno ad ampliare la libreria classica di Nintendo Switch.

Si tratta di Donkey Kong Country e Natsume Championship Wrestling per Super Nintendo, oltre a The Immortal per Nintendo NES. Tra questi il titolo più famoso è Donkey Kong Country, platform di enorme successo che ha contribuito ad allungare il ciclo vitale della console a 16-bit, di buona fattura anche il gioco di wrestling targato Natsume, sebbene piuttosto di nicchia in occidente.

La lineup giapponese di Nintendo Switch Online a luglio incede invece Donkey Kong Country e Shin Megami Tensei per SNES in aggiunta a Gun Dec (VICE Project Doom in Occidente, già disponibile in Europa) per NES. Le ultime aggiunte risalgono a maggio 2020 quando Nintendo ha pubblicato Operation Logic Bomb, Panel de Pon e Wild Guns per Super Nintendo, insieme a Rygar di Tecmo per Nintendo NES. Nessun nuovo gioco è invece stato presentato a giugno, come noto la cadenza di aggiornamento del catalogo Nintendo Switch Online non è fissa e le nuove pubblicazioni non seguono un calendario mensile come accade invece per i giochi Game Pass o PlayStation Now.