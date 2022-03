Nintendo Switch Online: disponibili a sorpresa tre nuovi giochi Mega Drive

A sorpresa, gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono da oggi scaricare tre nuovi giochi per SEGA Mega Drive, aggiunti al catalogo della console a 16-bit e disponibili per tutti gli iscritti al servizio con Pacchetto Aggiuntivo.

Negli ultimi tempi Nintendo ha aggiornato principalmente il catalogo N64 con l'arrivo (tra gli altri) di The Legend of Zelda Majora's Mask e Banjo-Kazooie, questa volta è il turno del SEGA Genesis con tre classici aggiunti alla libreria: Alien Soldier, Light Crusader e Super Fantasy Zone.

Alien Soldier è un frenetico action game targato Treasure uscito nel 1995, alla fine del ciclo vitale della console, accolto positivamente dalla critica e amato dal pubblico, sebbene al lancio non abbia riscosso il successo commerciale sperato. Light Crusader è invece un action adventure con elementi ruolistici e strategici, sempre sviluppato da Treasure e lanciato nel 1995. Super Fantasy Zone è stato invece pubblicato nel 1992 ed è uno sparatutto spaziale coloratissimo, sequel di Fantasy Zone uscito alla fine degli anni '80.

L'ultimo drop di giochi per Mega Drive su Nintendo Switch Online risale a dicembre con l'aggiunta di cinque classici per la piattaforma a 16-bit di casa SEGA: Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion e Thunder Force 2.