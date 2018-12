Nintendo Switch Online: disponibili le versioni SP di Metroid e Dr. Mario

Come da programma, l'app Nintendo Switch Online si aggiorna e introduce i tre videogiochi NES annunciati dalla casa di Kyoto a inizio dicembre, ossia Adventures of Lolo, Ninja Gaiden e Wario's Woods. Ma c'è una sorpresa.

Come avvenuto nel corso degli ultimi mesi con The Legend of Zelda e Gradius, anche stavolta i vertici della grande N hanno voluto rielaborare l'esperienza offerta da due capolavori della loro gloriosa console 8-bit con delle versioni SP caratterizzate da diverse novità di gameplay.

Il primo titolo ad essere riproposto in "edizione speciale" è Metroid, il leggendario action-platform ad ambientazione fantascientifica realizzata da Makoto Kanoh e Hiroji Kiyotake e pubblicata in Europa nel 1988. In questa sua nuova versione, la coraggiosa Samus dovrà vedersela con Ridley: per avere la meglio contro la sua nemesi, la nostra alter-ego potrà utilizzare tutti i poteri e le abilità del gioco base.

Il secondo titolo NES SP proposto nel catalogo dicembrino di Nintendo Switch Online è invece Dr. Mario: diversamente dalla sua versione originaria del 1990, il divertente rompicapo ispirato a Tetris e dedicato al più famoso (e baffuto) degli idraulici dell'universo videoludico guadagna una nuova, misteriosa "scena rara" che si sblocca una volta superato il ventesimo grado al livello di velocità più elevato.

Sia le edizioni SP di Metroid e Dr. Mario che i titoli NES "standard" Ninja Gaiden, Wario's Woods e Adventures of Lolo sono disponibili da oggi, 12 dicembre, per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.