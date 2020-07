Nintendo Switch Online: Donkey Kong Country tra i nuovi giochi SNES e NES di luglio

Nintendo ha annunciato nuovi in arrivo nella libreria Nintendo Switch Online dal 15 luglio. Questo mese gli abbonati potranno giocare con due giochi per Super Nintendo e un solo gioco per NES.

Si tratta di Donkey Kong Country, Natsume Championship Wrestling (entrambi per SNES) e di The Immortal per NES. Dei tre, il gioco più famoso del lotto è senza dubbio Donkey Kong Country, platform di enorme successo (oltre nove milioni di copie vendute) che ha contribuito ad allungare il ciclo vitale della console Nintendo, permettendo al Super NES di rivaleggiare commercialmente con le allora appena uscite piattaforme a 32 bit come PlayStation e SEGA Saturn.

Parzialmente diversa invece la lineup giapponese che include Donkey Kong Country e Shin Megami Tensei per SNES in aggiunta a Gun Dec (VICE Project Doom in Occidente, già disponibile in Europa) per Nintendo NES.

Le ultime aggiunte al catalogo risalgono al mese di maggio quando Nintendo ha pubblicato Operation Logic Bomb, Panel de Pon e Wild Guns per Super Nintendo oltre Rygar per Nintendo NES. Nessun nuovo gioco è invece stato presentato a giugno, come noto la cadenza di aggiornamento della lineup Nintendo Switch Online non è fissa ma casuale e non segue una tempistica precisa.