Nintendo Switch Online down: si segnalano disservizi, Nintendo al lavoro

Dopo un temporaneo malfunzionamento di Xbox Live, è ora Nintendo ad attraversare alcune difficoltà nella gestione del traffico di rete attivo sulla propria console.

Da circa un'ora infatti, si segnalano diverse interruzioni del servizio Nintendo Switch Online, oltre che difficoltà nell'accesso al Nintendo eShop da parte del pubblico. Al momento, la problematica sembra aver assunto particolare rilievo principalmente entro i confini del Sol Levante, con la divisione nipponica della Casa di Kyoto che ha già pubblicato alcuni aggiornamenti in materia tramite i propri account social.



Confermando le difficoltà nell'erogazione del servizio, Nintendo Giappone ha rassicurato il pubblico, garantendo di essere già al lavoro per risolvere l'inconveniente il prima possibile. Per il momento, nessuna comunicazione specifica è invece giunta da Nintendo America o Nintendo Europa. Qualora la vostra esperienza di accesso alla rete tramite Nintendo Switch risulti interessata da qualche problematica, suggeriamo di consultare gli account social ufficiali della Casa di Kyoto.



Al momento non sono stati condivisi dettagli specifici sulle ragioni dei problemi riscontrati, ma non sembra impossibile ipotizzare che la causa sia da riscontrare nell'impennata di traffico virtuale causato dal massiccio afflusso di utenti residenti in aree interessate da normative di contenimento del Coronavirus / COVID-19. In attesa di eventuali aggiornamenti, ci ricordiamo che a partire dalle ore 17:30 Everyeye.it seguirà in diretto il Nintendo Indie Direct di oggi, martedì 17 marzo.