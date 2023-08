Nintendo Switch Online: due videogiochi classici di Pokemon si uniscono alla raccolta

Tra le tante sorprese del Pokemon Presents dell'8 agosto spicca l'annuncio dell'avvenuto approdo di due videogiochi classici di Pokemon nel catalogo di Nintendo Switch Online.

Nella cornice mediatica dell'ultimo show a tema Pokemon, Nintendo ha infatti solleticato la curiosità degli iscritti al proprio servizio in abbonamento informandoli della possibilità, a partire proprio da quest'oggi martedì 8 agosto, di scaricare 'gratuitamente' una copia di Pokemon Trading Card Game.

Il titolo per Game Boy Color offre a tutti gli Allenatori l'opportunità di collezionare carte, costruire mazzi sempre più potenti e acquisire abilità speciali per competere contro altri giocatori, il tutto nella cornice delle attività legate all'acquisizione e all'evoluzione di nuovi Pokemon.

Chi possiede anche il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, sempre a partire da oggi 8 agosto può ampliare la propria ludoteca su Switch per fare spazio a Pokemon Stadium 2. L'esperienza interattiva offerta da questo classico per Nintendo 64 si focalizza sulle battaglie in arena contro altri avversari, ma comprende anche dei minigiochi che contribuiscono ad arricchire ulteriormente l'offerta ludica.

