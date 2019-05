Nintendo Switch Online: ecco l'elenco dei giochi acquistabili tramite i nuovi Voucher

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, la casa di Kyoto ha condiviso con il pubblico un ampio numero di novità su Super Mario Maker 2, ma ha anche ufficialmente presentato i nuovi Voucher Nintendo Switch.

Questi ultimi possono essere acquistati in coppia esclusivamente dagli utenti abbonati al servizio online di Nintendo Switch, al costo di 99€. Una volta comprati, i due voucher hanno una durata pari a dodici mesi e non devono essere necessariamente essere utilizzati nello stesso momento. Con questi ultimi, i giocatori potranno acquistare giochi tramite il Nintendo E-shop, scegliendo da un catalogo di software disponibili. In seguito alla presentazione dell'iniziativa, sul sito ufficiale di Nintendo Italia è apparsa una scheda dedicata, grazie alla quale è possibile scoprire quali videogiochi supportano attualmente l'iniziativa.



Tra i giochi per i quali è già possibile utilizzare i Voucher figurano:

Marvel Ultimate Alliance 2: The Black Order;

Super Mario Maker 2;

Yoshi's Crafted World;

New Super Mario Bros. U Deluxe;

Fitness Boxing;

Super Smash Bros Ultimate;

Pokemon: Let's Go, Eevee;

Pokemon: Let's Go, Pikachu;

The Worlds Ends With You - Final Remix;

Super Mario Party;

Go Vacation;

Octopath Traveler;

Mario Tennis Aces;

Sushi Striker: The Way of Sushido;

Hyrule Warriors: Definitive Edition;

Donkey Kong Country: Tropical Freeze;

Kirby Star Allies;

Bayonetta 2;

Dragon Quest Builders;

Xenoblade Chronicles 2;

Super Mario Odyssey;

Fire Emblem Warriors;

Pkkén Tournament DX;

Splatoon 2;

ARMS;

Mario kart 8 Deluxe;

1-2-Switch;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Astral Chain;

Fire Emblem Three Houses;

