Nintendo Switch Online: emulazione N64 migliorata con l'ultimo aggiornamento

Lo sapevate? The Legend of Zelda Majora's Mask è disponibile su Nintendo Switch Online , il sequel di Ocarina of Time è l'ultima aggiunta al catalogo per gli abbonati, una bella occasione per riscoprire un classico della libreria Nintendo 64 uscito al termine del ciclo vitale della console.

[Nintendo Switch Online - N64]



Version 2.0.0 is now available. There appear to be a bunch of game configuration updates which I will cover in another tweet.



Notably, however: the infamous Water Temple room is completely fixed, as the fog has been restored. pic.twitter.com/LdYX7t4lHS — OatmealDome (@OatmealDome) February 25, 2022

N64 Switch Online: they added fog back. I believe Choco Mountain in MK64 didn't have fog either? Final picture is how the Forest Temple entrance looked at launch. #Nintendo64 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch pic.twitter.com/Cnvvpw3g4Z — Fernando 🇲🇽🌬 (@Ferchou_27) February 25, 2022