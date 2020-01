Nintendo Switch Online si evolve: arrivano le prove gratis di giochi completi?

Secondo quanto riportato da diverse fonti legate al mondo Nintendo, la casa di Kyoto starebbe pensando a nuove caratteristiche come parte dell'abbonamento Nintendo Switch Online, in questo caso offrendo prove gratis di giochi completi.

Il primo esempio in questo senso è Fire Emblem Warriors, il gioco sarà infatti disponibile in versione completa per un periodo limitato in Giappone, gli abbonati al servizio nel paese del Sol Levante potranno dunque provare il gioco liberamente per un tempo prestabilito, l'iniziativa è al momento in fase di test in Asia e non sembra essere disponibile in Occidente.

Gli abbonati Switch Online possono scaricare gratis una selezione di giochi NES e SNES, si tratta dunque di una piccola apertura da parte di Nintendo, che lo scorso anno aveva già offerto una prova gratis per sette giorni di Captain Toad Treasure Tracker, senza però replicare l'esperimento.

La prova gratuita di Fire Emblem Warriors per Nintendo Switch sarà disponibile dal 20 al 26 gennaio in Asia, restiamo in attesa di capire se iniziative analoghe prenderanno piede anche in Europa e negli Stati Uniti. Da tempo si parla di migliorie al servizio Switch Online, il 2020 potrebbe essere l'anno giusto per presentare un programma rinnovato nei contenuti e magari nel prezzo.