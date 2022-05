Nintendo Switch Online si evolve: tanti contenuti in arrivo nel 2022, promette Furukawa

A margine della presentazione degli ultimi risultati finanziari di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa è intervenuto per fornire un importante aggiornamento sul numero di abbonati a Nintendo Switch Online e sugli interventi che la casa di Kyoto intende attuare per evolvere e arricchire il servizio.

Nella sessione di Domande e Risposte che ha accompagnato l'ultimo report finanziario della Grande N, Furukawa si è rivolto agli investitori e a tutti gli appassionati di Switch per sottolineare come "il totale degli abbonati a Nintendo Switch Online non è stato aggiornato dai 32 milioni di iscritti che abbiamo rilevato lo scorso settembre, ma ne stiamo registrando un graduale aumento contestualmente alla crescita delle vendite di console Switch".

Il boss di Nintendo sottolinea però come "ci sono clienti che lasciano scadere il proprio abbonamento e poi non lo rinnovano, quindi sì, riteniamo che sia importante continuare a rilasciare software che consenta ai giocatori di divertirsi, e non mi riferisco solo a un contesto online o multiplayer ma all'esperienza di gioco complessiva. Per questo, continueremo ad espandere i nostri servizi e a creare nuovi contenuti per i nostri clienti di Nintendo Switch Online durante tutto l'anno".

Con il lancio già avvenuto di diversi titoli N64 e Mega Drive su Nintendo Switch Online, l'interesse della community si focalizza sempre più sui rumor e sulle anticipazioni dei sedicenti leaker che preannunciano l'arrivo dei tanti videogiochi per Game Boy e Game Boy Color, e GBA, come pure di ulteriori titoli NES e Super Nintendo nel servizio in abbonamento.