Nintendo Switch Online Expansion Pack non piace: trailer da record con 100 mila dislike

Il pacchetto di espansione di Nintendo Switch Online, offerto ad un prezzo maggiorato rispetto all'abbonamento base, non piace ai giocatori. Per affermare ciò non servono analisi di mercato approfondite, dal momento che il malcontento è sotto gli occhi di tutti su YouTube.

Da quando è stato pubblicato lo scorso 15 ottobre, il trailer di presentazione dei prezzi e dei contenuti di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ha raccolto una quantità industriale di dislike fino a raggiungere un (brutto) traguardo e un (triste) primato: nelle scorse ore ha infatti superato quota 100 mila "Non mi piace" (sono 101.313 al momento della stesura di queste parole) imponendosi come il trailer più disprezzato di sempre sul canale YouTube di Nintendo. Il precedente record di 96 mila "Non mi piace" detenuto dal trailer E3 2015 di Metroid Prime Federation Force è stato, purtroppo per Nintendo, frantumato.

Cosa ci dice tutto ciò? Evidentemente, i giocatori di Nintendo Switch non sono particolarmente felici di pagare una somma annuale aggiuntiva per ricevere una selezione di giochi dell'era Nintendo 64 e SEGA Mega Drive assieme alla nuova espansione di Animal Crossing. I più indispettiti sembrano essere gli utenti d'oltreoceano, dove il prezzo è più che raddoppiato passando da 19,99 dollari a 49,99 dollari annui. Da noi, invece, c'è stato "solamente" un raddoppio, da 19,99 euro a 39,99 euro.