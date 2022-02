Nintendo Switch Online: a febbraio arriva un nuovo gioco N64 ed è un grande classico

Nintendo ha annunciato un nuovo gioco in arrivo questo mese per gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Gli iscritti al servizio potranno scaricare The Legend of Zelda Majora's Mask per N64 a partire dal 25 febbraio.

The Legend of Zelda Majora's Mask è stato pubblicato nel 2000 su Nintendo 64, due anni dopo il grande successo di The Legend of Zelda Ocarina of Time, uscito alla fine del 1998. Majora's Mask si aggiunge dunque al catalogo di giochi per la console a 64-bit disponibili per gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, tra i titoli già disponibili troviamo Mario Kart 64, StarFox 64 (Lylat Wars 64 in Europa), Banjo-Kazooie, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Yoshi's Story, Super Mario 64 ed il già citato The Legend of Zelda Ocarina of Time.

Secondo alcuni rumor la lineup si espanderà presto con 007 GoldenEye, Pokemon Snap, Mario Golf, Paper Mario, F-Zero X e Kirby 64 The Crystal Shards. Al momento l'unica certezza riguarda però l'imminente arrivo in catalogo di The Legend of Zelda Majora's Mask, disponibile per il download dal 25 febbraio, una buona occasione per riscoprire uno dei titoli più amati della ludoteca N64, uscito alla fine del ciclo vitale della console e premiato da pubblico e critica.