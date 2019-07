Nintendo Switch Online: ecco la funzione Rewind per i giochi NES

Il prossimo aggiornamento di Nintendo Switch Online porterà con sé non solo due nuovi giochi classici come Donkey Kong 3 e Wrecking Crew, ma anche una nuova feature per la console ibrida da utilizzare proprio con i giochi del catalogo NES.

Si tratta della funzione Rewind, che, come si può intuire dal nome, permetterà ai giocatori di "riavvolgere il tempo", un po' come avviene già in alcuni racing game, in modo da ripetere rapidamente una parte di un livello in cui era stato commesso un errore, o semplicemente per il gusto di rigiocarla.

Per attivarla, è sufficiente premere e tenere premuto i due tasti dorsali del Joy-Con, ZL + ZR, ed il gioco tornerà indietro fino al momento desiderato. Nintendo ha anche diffuso un video dimostrativo per illustrare il funzionamento della nuova opzione, che trovate in cima alla news.

Il Rewind e i nuovi giochi classici del catalogo NES saranno disponibili su Nintendo Switch Online a partire dal 17 Luglio. Che ne pensate di questa nuova caratteristica della console? La utilizzerete?