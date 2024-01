Nintendo Switch Online: a gennaio arrivano due amatissimi classici per GBA

Il catalogo Nintendo Switch Online torna ad aggiornarsi dopo oltre un mese di pausa, questa volta con due giochi Game Boy Advance per iniziare al meglio il 2024. Si tratta di due classici molto amati e ora nuovamente disponibili per gli abbonati con Pacchetto Aggiuntivo.

Dal 17 gennaio 2024 Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ospiterà tra le sue fila anche Golden Sun e il suo sequel Golden Sun L'Era Perduta, due giochi di ruolo con combattimenti a turni, risoluzione di enigmi, quest legate all'esplorazione, personaggi stile anime e una trama ricca di colpi di scena.

La serie Golden Sun è ferma da ormai 14 anni, nel 2010 Nintendo pubblica Golden Sun Dark Dawn per Nintendo DS, titolo accolto positivamente da pubblico e critica, dopo questo titolo però la serie sembra essere stata dimenticata, se escludiamo qualche cameo dei personaggi nei giochi di Smash Bros.

Chissà che in futuro Nintendo e Camelot non possano riportare in vita il franchise Golden Sun, ancora molto amato dal pubblico. Per quanto riguarda il servizio Nintendo Switch Online, tra gli ultimi giochi usciti segnaliamo Jet Force Gemini di Rare per N64 e il trio formato dal controverso Castlevania Legends per Game Boy, Devil World e The Mysterious Murasame Castle, entrambi per Nintendo NES.