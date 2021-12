Nintendo Switch Online: nuovi giochi di dicembre, arriva un classico N64

Come promesso il catalogo Nintendo Switch Online si espande con nuovi giochi N64, a dicembre arriva un classico della console a 64-bit di Nintendo, di fatto l'unica novità del mese per il servizio in abbonamento della casa di Kyoto.

Dal 10 dicembre arriva Paper Mario (conosciuto in Giappone come Mario Story), RPG uscito nel 2000 su N64 e capostipite di una serie ancora oggi molto popolare come dimostra il successo di Paper Mario The Origami King per Nintendo Switch.

Paper Mario si aggiunge ai giochi N64 di Nintendo Switch Online, tra i titoli disponibili ad oggi troviamo Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, Mario Tennis 64, Dr. Mario 64, Yoshi's Story, Star Fox 64 (Lylat Wars 64 in Europa), WinBack e Sin & Punishment. Una lineup interessante ma non troppo ricca, comunque destinata ad espandersi nel corso dei prossimi mesi.

A dicembre non sono previsti altri giochi per gli abbonati Nintendo Switch Online, almeno per il momento, restiamo in attesa di ulteriori novità in merito. Ricordiamo che a ottobre il servizio è stato aggiornato con i giochi N64 e Mega Drive, questi però sono accessibili solamente a coloro che hanno sottoscritto il piano Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, ricevendo in regalo anche il DLC Happy Home Paradise per Animal Crossing New Horizons.