Nintendo Switch Online: giochi Game Boy in arrivo, altre conferme

Il catalogo d'annata di Nintendo Switch Online si prepara ad ampliarsi ulteriormente: dopo i giochi per NES e per SNES, gli abbonati al servizio avranno presto accesso anche ai titoli per Game Boy e Game Boy Color, per la gioia degli amanti del retrogaming che potranno così giocarli ovunque e in ogni momento.

Si erano già diffusi in precedenza rumors sull'arrivo di giochi Game Boy su Nintendo Switch Online: il primo a parlarne è stato l'insider NateDrake durante una puntata del suo podcast Nate The Hate, ipotesi suggerita anche dalla testata Nintendo Life che aveva ricevuto informazioni da fonti definite affidabili. Adesso è il portale Eurogamer a confermare l'arrivo dei titoli per le storiche console portatili Nintendo nel catalogo online di Switch. Non solo: sembra che Nintendo stia prendendo in considerazione la possibilità di includere in futuro ulteriori console per il servizio, sebbene attualmente i dettagli siano molto scarsi e sia ancora prematuro parlarne.

Non ci sono al momento dettagli su quali saranno i primi giochi per GB e GBC ad essere messi a disposizione, né da quando saranno effettivamente disponibili. Si attende una comunicazione da parte di Nintendo, ricordando nel frattempo che il servizio Nintendo Switch Online è partito nel settembre del 2018 e si appresta quindi a compiere il suo terzo anniversario. Non è da escludere quindi che l'arrivo dei giochi Game Boy possa essere un ottimo modo per celebrare i primi tre anni del servizio. Nel frattempo ecco quali sono stati gli ultimi 3 giochi SNES arrivati su Nintendo Switch Online.