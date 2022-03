Nintendo Switch Online e giochi gratis: presto 3 nuovi titoli Nintendo 64

A breve distanza dall'inclusione di The Legend of Zelda: Majora's Mask gratis con Nintendo Switch Online, ulteriori giochi dell'epoca Nintendo 64 saranno presto a disposizione degli abbonati al servizio.

A confermarlo, è l'ultima versione del trailer dedicato all'abbonamento targato Grande N. Disponibile direttamente in apertura a questa news, infatti, il filmato aggiornato offre una prima panoramica dei prossimi giochi destinati ad approdare nel catalogo di Nintendo Switch Online. E tra questi ultimi, spiccano proprio tre titoli esorditi ai tempi di Nintendo 64. Nello specifico, stiamo parlando di Kirby 54: The Crystal Shards, il primo Pokémon Snap e Mario Golf. Al momento, il colosso di Kyoto non ha ancora specificato la data di lancio esatta dei tre contenuti, che tuttavia dovrebbero divenire accessibili nel corso dei prossimi mesi.



Una selezione sicuramente interessante, che ripercorre alcune delle recenti e prossime uscite per Nintendo Switch. Sulla console ibrida, infatti, gli appassionati dell'immaginario Nintendo possono trovare sia l'inedito New Pokémon Snap sia il divertente Mario Golf: Super Rush. Per quanto riguarda invece l'eroica pallina rosa, ricordiamo che presto Kirby tornerà in scena con la sua prima avventura in tre dimensioni. Ne ha di recente parlato nel dettaglio il nostro Francesco Fossetti, con il suo provato di Kirby e la Terra Perduta.