Nintendo Switch Online e giochi N64: arriva Banjo-Kazooie, ma non in Italia

I giocatori abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo stanno progressivamente accogliendo nuovi classici Nintendo 64 su Nintendo Switch.

A breve distanza dall'ingresso del primo Paper Mario nel catalogo, quest'ultimo si arricchisce di un ulteriore nuovo ingresso: Banjo-Kazooie. Direttamente dal lontano 1998, il duo di casa Rare diviene dunque disponibile gratuitamente per gli iscritti al programma Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, anche se con un importante limitazione.



Per il momento, infatti, l'esordio del gioco N64 nel servizio di abbonamento è stato infatti confermato solamente per il mercato giapponese. Da Nintendo Europa e Nintendo America, non è invece giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito. In attesa di eventuali novità in tal senso, segnaliamo che l'arrivo di Banjo-Kazooie su Nintendo Switch dispone già di una data ufficiale nel Sol Levante. Gli utenti nipponici potranno infatti accogliere il contenuto a partire dal prossimo 1 gennaio 2022, per iniziare il nuovo anno in compagnia degli iconici personaggi ideati da Rare.



Nel corso degli ultimi mesi, la community di abbonati al servizio della Grande N è cresciuto sino a contare su circa 32 milioni di abbonati a Nintendo Switch Online. Al programma base, si è di recente aggiunta l'opzione Pacchetto Aggiuntivo, che offre, tra le altre cose, anche l'accesso agi titolo N64.