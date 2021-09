Nintendo Switch Online: giochi N64 e aumento di prezzo in arrivo? Il rumor

Dopo i diversi rumor sui giochi Game Boy in arrivo su Nintendo Switch Online,confermati anche da Eurogamer, iniziano a diffondersi ulteriori voci di corridoio sul possibile arrivo anche dei titoli per Nintendo 64 all'interno del catalogo disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

A parlarne nel suo podcast è stato l'insider NateDrake, lo stesso che già in precedenza aveva lanciato i rumor sul debutto dei giochi per Game Boy e Game Boy Color all'interno di Nintendo Switch Online. Riprendendo le parole di Eurogamer, che ha parlato anche dell'arrivo di altre console ancora, NateDrake conferma che "l'informazione è accurata e una delle piattaforme che arriverà su Nintendo Switch Online in futuro sarà il rivoluzionario Nintendo 64". Ma aggiunge anche un'altra possibilità meno piacevole per i fan: "Quando l'N64 arriverà, porterà anche a un aumento di prezzo per il servizio. Una sorta di Nintendo Switch Online versione premium, per dire". Proseguendo su questo punto, l'insider esclude comunque la possibilità che il costo dell'abbonamento annuale possa raddoppiare, andando incontro a un rincaro di 10, massimo 15 euro.

In merito a quando i giochi N64 potrebbero fare la loro comparsa nel servizio, NateDrake ritiene che "sia realistico ipotizzare che possa avvenire nel corso di questo anno fiscale, ma è solo un'ipotesi". Ribadisce infine che sta per cadere il terzo anniversario di Switch Online, lanciato il 18 settembre del 2018, e che si aspetta quindi novità annunciate a breve da Nintendo. Per il momento si tratta di speculazioni, ma chissà che qualcosa non stia effettivamente bollendo nella pentola della Grande N. Del resto, da qualche mese Nintendo è al lavoro per rendere Switch Online più interessante: di sicuro l'arrivo di nuove console oltre a NES e SNES sarebbe un passo avanti verso tale direzione.