Nintendo Switch Online: nuovi giochi N64, Mega Drive e altre console in arrivo?

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potrebbe presto ospitare giochi per altre console, inoltre sono stati scoperti decine di giochi per Mega Drive e Nintendo 64 in arrivo presumibilmente nei prossimi mesi.

Secondo un leak ci sarebbero ben 38 giochi N64 già in elenco nel database e oltre 50 giochi per Mega Drive, tra questi anche The Legend of Zelda Majora's Mask, F-Zero X, Super Smash Bros, Mario Party e Wave Race, solamente per citarne alcuni ma ce ne sarebbero tanti altri in dirittura di arrivo.

La fonte inoltre fa sapere di aver identificato i numeri associati alle singole console nel database, dove il 3 è associato al Nintendo 64, il 5 al Mega Drive e il 2 al Super Nintendo, mancano dunque le console con i numeri 1 e 4, una potrebbe essere il NES mentre l'altro il Game Boy/Game Boy Color e del resto si parla da tempo di un possibile debutto dei giochi per GB nel servizio Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ha debuttato il 25 ottobre proponendo una prima selezione di giochi per Nintendo 64 e Mega Drive mentre dal 5 novembre gli abbonati potranno scaricare gratis anche il DLC Happy Home Paradise per Animal Crossing New Horizons.