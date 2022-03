Nintendo Switch Online, nuovi giochi NES e SNES in arrivo: l'ipotesi dei dataminer

In attesa di scoprire le date di ingresso nel catalogo dei prossimi tre giochi Nintendo 64 in arrivo in Nintendo Switch Online, nuove indiscrezioni coinvolgono il servizio di abbonamento della Grande N.

I dataminer attivi su Nintendo Switch hanno infatti realizzato un interessante avvistamento, legato ad una possibile sessione di manutenzione in arrivo per i server Nintendo. Come potete verificare in calce, in particolare, sembra che sia prevista una temporanea sospensione del servizio per la nottata compresa tra mercoledì 30 e giovedì 31 marzo 2022. Il tutto dovrebbe coinvolgere le App legate alla fruizione dei titoli per NES e SNES, nell'orario compreso tra le ore 2:55 e le ore 4:00 del fuso orario italiano.

Tale circostanza ha solleticato la curiosità dei dataminer, che evidenziano come tale processo preceda in genere l'annuncio di nuovi giochi in arrivo nel catalogo Nintendo Switch Online. Lo stesso, ad esempio, era accaduto appena prima dell'aggiunta di Banjo - Kazooie o, ancora, dell'ingresso nel servizio di Earthbound ed Earthbound Beginnings. Tali circostanze sembrano dunque suggerire nuovi giochi per NES e Super Nintendo in dirittura di arrivo per gli abbonati a Nintendo Switch Online: per saperne di più, sarà però ovviamente necessario attendere eventuali conferme da parte del colosso di Kyoto.



Nel frattempo, ricordiamo che di recente Nintendo Switch Online si è aggiornato alla versione 2.0.0.