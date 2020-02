Nintendo Switch Online: i giochi NES e SNES gratis di febbraio sono disponibili

Come preannunciato, oggi 19 febbraio Nintendo ha reso disponibili per tutti gli abbonati a Switch Online ben quattro nuovi giochi classici in maniera completamente gratuita.

Direttamente dall'era NES arrivano Shadow of the Ninja, un gioco action a scorrimento orizzontale, e Eliminator Boat Duel, un racing game top-down che mette i giocatori alla guida di motoscafi ad alta velocità. A rappresentare il Super NES ci pensano invece lo sparatutto a scorrimento verticale Pop'n TwinBee e lo sportivo Smash Tennis. Potete ammirarli tutti e quattro in azione nel trailer confeziona per l'occasione dalla casa di Kyoto.

Con il loro arrivo, il totale dei titoli per NES inclusi in Nintendo Switch Online sale a 52, mentre i giochi per SNES adesso ammontano a 26. In passato, Nintendo ne aggiungeva di nuovi a cadenza mensile, ma negli ultimi tempi la periodicità è stata abbandonata a favore di una distribuzione intermittente. Pertanto, non sappiamo quando il catalogo verrà espanso ulteriormente.

Nintendo Switch Online, ricordiamo, è una servizio che, oltre ai giochi per NES e SNES, fornisce agli abbonati l'opportunità di giocare online su Nintendo Switch, i salvataggi cloud e promozioni esclusive. La sottoscrizione mensile costa 3,99 euro, quella trimestrale 7,99 euro, mentre quella annuale 19,99 euro. È previsto anche un piano famiglia annuale (fino a 8 account) dal costo di 34,99 euro.