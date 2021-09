Nintendo Switch Online: quali sono i giochi Nintendo 64 al lancio?

Attraverso un nuovo piano di abbonamento il servizio Nintendo Switch Online si prepara ad ospitare nel suo catalogo digitale i giochi del Nintendo 64, console che ha allietato i pomeriggi degli appassionati Nintendo dal 1996 fino al 2001. Adesso grazie alla console ibrida della Grande N sarà possibile rivivere alcuni classici dell'epoca.

All'inizio il servizio offrirà soltanto una manciata di giochi, destinata comunque ad aumentare con il passare del tempo. Quali saranno i primi giochi N64 su Nintendo Switch Online? Nel corso del Nintendo Direct di settembre 2021 è stata confermata la lista dei titoli subito disponibili una volta attivo il nuovo abbonamento, che sono i seguenti:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Mario Tennis 64

Dr. Mario 64

Yoshi's Story

Star Fox 64 (in Europa noto all'epoca con il nome di LylatWars)

WinBack

Sin & Punishment

Si tratta di una line-up degna del massimo rispetto, che offre alcuni dei più grandi capolavori di Nintendo quali Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Un discorso a parte merita invece Sin & Punishment: il rail shooter di Treasure uscì infatti esclusivamente in Giappone, pertanto la sua inclusione sarà l'occasione d'oro per i fan occidentali di riscoprire un titolo di culto sconosciuto ai più. Sono già stati confermati, comunque, altri giochi che entreranno a far parte della lista nei mesi successivi. Si tratta di:

Banjo-Kazooie

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Paper Mario

Mario Golf 64

Kirby 64: The Crystal Shards

F-Zero X

Pokémon Snap

Nintendo assicura che altri titoli ancora arriveranno oltre a quelli confermati finora, dimostrando di voler fare le cose in grande. Sembra però certo che i giochi N64 di Nintendo Switch Online gireranno a 50hz in Europa. Oltre il danno pure la beffa per gli utenti americani ed europei: il controller Mega Drive per Nintendo Switch avrà solo tre tasti in occidente.