Giochi Nintendo 64 e SEGA Mega Drive in arrivo su Switch: nuovo piano per Switch Online

Tempo fa il presidente di Nintendo espresse la volontà di rendere Switch Online più appetitoso per i suoi videogiocatori. Gli sforzi della casa di Kyoto si sono concretizzati al Direct di oggi 24 settembre 2021, con l'annuncio di un nuovo piano di abbonamento chiamato Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Cosa include?

Questo nuovo piano di abbonamento includerà tutti i benefici dell'iscrizione classica (gioco online, salvataggi cloud, classici NES/SNES e l'applicazione per la messaggistica) con l'aggiunta di una selezione di videogiochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Confermati, quindi, gli insistenti rumor degli ultimi tempi.

Il debutto di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è al momento fissato per la fine del mese di ottobre ad un prezzo non ancora annunciato, ma che verosimilmente sarà più alto di quello del piano classico. Al lancio gli abbonati potranno giocare immediatamente a titoli del calibro di Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic the Hedgehog 2 e Golden Axe, ai quali in futuro andranno ad aggiungersi altri classici come The Legend of Zelda: Majora’s Mask e F-Zero X.



Line-up di lancio Nintendo 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Star Fox 64

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

WinBack

Yoshi’s Story

Giochi Nintendo 64 in arrivo in futuro

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

...e altri in arrivo!

Line-up di lancio SEGA Mega Drive

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Ad accompagnare il reveal del nuovo piano di abbonamento c'è inoltre stato l'annuncio del ritorno dei due controller classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive: le repliche fedeli compatibili con Nintendo Switch verranno messe in vendita al prezzo di 49,99 dollari l'una per tutti gli abbonati Switch Online, esattamente come avvenuto per i controller di NES e SNES.