Nintendo Switch Online: nuovi giochi di settembre, tre non sono mai usciti in Occidente!

A settembre, il catalogo Nintendo Switch Online si aggiorna con quattro nuovi giochi, tre di questi mai usciti dal Giappone e che si apprestano quindi a fare il loro debutto sui mercati occidentali per la prima volta in assoluto.

La lineup giochi di settembre include Quest for Camelot per Game Boy, Kirby's Star Stacker per SNES, Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! e Joy Mech Fight per NES. Ad eccezione di Quest for Camelot, gli altri titoli non sono mai stati pubblicati in Europa o Stati Uniti, rimanendo relegati al solo mercato giapponese.

Quest for Camelot è un gioco basato sull'omonimo film animato uscito nel 1998, Kirby's Star Tracker è un rompicapo uscito sempre nel 1998 solo in Giappone su SNES e Game Boy, Joy Mech Fight è un picchiaduro per NES a base Sci-Fi mentre Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! è una sorta di party game a tema sportivo.

Quattro giochi molto particolari che come detto hanno come particolarità quella di non essere mai stato esportati fuori dal Giappone, con la sola eccezione dell'avventura Quest for Camelot. Recentemente gli abbonati Nintendo Switch Online hanno visto l'aggiunta di un nuovo gioco per N64, Excitebike 64, racing game su due ruote basato sulla celebre serie nata all'inizio degli anni '80.