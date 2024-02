Nintendo Switch Online, un nuovo gioco gratis vi attende: è tempo del calcio targato EA

Il servizio in abbonamento di Nintendo è partito col piede giusto in questo 2024: a gennaio sono arrivati due amatissimi classici per GBA su Nintendo Switch Online. Ora, però, tutti gli utenti che hanno sottoscritto un piano mensile, trimestrale o annuale all'NSO riceveranno presto un nuovo gioco gratis. Quale sarà? È tempo di calcio spettacolo!

Come riportato in via ufficiale dalla stessa Nintendo of America tramite un post pubblicato su X, EA Sports FC 24 sarà disponibile gratuitamente su Nintendo Switch Online per tutti. Si tratta di un'offerta molto interessante, soprattutto per conoscere quelli che sono i risultati dei passi avanti compiuti da EA con EA Sports FC 24 sulla console ibrida della Grande N. Siete pronti per scendere in campo e giocare con i vostri calciatori preferiti, mentre affrontare i vostri più temibili avversari segnando tantissimi goal?

Allora preparatevi, perché EA Sports FC 24 sarà giocabile senza costi aggiuntivi dal 20 febbraio. Tale periodo di prova a costo zero durerà per circa una settimana: il termine ultimo per poter mettere le mani sul titolo sarà entro e non oltre il 26 febbraio alle ore 20:59, momento nel quale non sarà più possibile usufruire dell'offerta di cui sopra. Procederete con il download del titolo? In tal caso, sappiate che l'ultimo prodotto calcistico richiederà almeno 31 GB per poter procedere con la vostra esperienza e-sportiva.