Nintendo Switch Online: nuovo gioco N64 a febbraio, è una perla molto amata

Non si fermano le aggiunte N64 al catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, se Banjo-Kazooie ha fatto il suo debutto il 20 gennaio, a febbraio gli abbonati potranno mettere le mani su un secondo gioco per Nintendo 64 particolarmente amato da pubblico e critica.

Parliamo di The Legend of Zelda Majora's Mask, la data precisa non è stata resa nota ma Nintendo ha confermato che il gioco verrà aggiunto al catalogo nel corso del secondo mese dell'anno. Uscito originariamente nell'ottobre 2000, due anni dopo l'acclamato The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask ha riscosso un buon successo, pur essendo arrivato alla fine del ciclo vitale della console a 64-bit.

Tra i giochi N64 già disponibili in catalogo troviamo Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mario Kart 64, Star Fox 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, WinBack e Yoshi's Story, tra i titoli di prossima pubblicazione invece Nintendo ha più volte citato Pokemon Snap, Kirby 64 The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario e F-Zero X, si rumoreggia inoltre del possibile debutto di GoldenEye 007 su Nintendo Switch Online.

Restiamo in attesa di scoprire la data di lancio di The Legend of Zelda Majora's Mask, al momento il debutto come detto è fissato genericamente per il mese di febbraio 2022.