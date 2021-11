Nintendo Switch Online: il nuovo Gioco in Prova gratis è ora disponibile

Con circa 32 milioni di giocatori abbonati a Nintendo Switch Online, il colosso di Kyoto sta testando nuove forme di coinvolgimento della propria community.

Tra queste ultime, troviamo la frequente organizzazione di sessioni di gioco gratuite, dedicate a titoli esorditi sul mercato in tempi relativamente recenti. Questa volta, la scelta di Nintendo è ricaduta su di un life simulator dalle atmosfere rurali. Pubblicato nel corso del marzo di quest'anno, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town rappresenta infatti un peculiare life simulator, caratterizzato da un'ambientazione agreste che pone i giocatori alla guida di una variopinta fattoria.

Ereditata la fattoria del nonno, il nostro aspirante contadino dovrà lasciare la città per provare uno stile di vita completamente differente. Nella città portuale di Olive Town, del resto, le occasioni per cimentarsi con la coltivazione di frutta e verdura o nell'allevamento di bovini e suini certamente non mancano. I giocatori Nintendo Switch abbonati a Nintendo Switch Online possono già procedere con il download della versione di prova gratuita di Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Disponibile da oggi, mercoledì 10 novembre, il contenuto sarà accessibile sino al prossimo martedì 16 novembre 2021.



Nel frattempo, è uscito Happy Home Paradise, il DLC di Animal Crossing: New Horizons accessibile anche tramite il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.