Nintendo Switch Online: ogni tanto qualche gioia, arrivano oggi tre nuovi giochi SNES

Gli ultimi mesi di aggiornamenti di Nintendo Switch Online sono stati dedicati principalmente ai giochi per Game Boy, Game Boy Advance e Nintendo 64, trascurando le altre piattaforme del catalogo. Oggi arriva finalmente una gioia per gli amanti del Super Nintendo, con tre nuovi giochi ora disponibili per il download.

Parliamo di Amazing Hebereke, Super R-Type e Wrecking Crew '98, mentre in Giappone la lineup mensile è leggermente diversa e include oltre a Super R-Type e Wrecking Crew '98 anche Battletoads in Battlemaniacs e Marvelous Mouhitotsu no Takarajima.

Per quanto riguarda le novità occidentali, Amazing Hebereke di Sunsoft si appresta a fare il suo debutto in Europa e Stati Uniti per la prima volta in assoluto dal momento che al lancio nel 1994 il gioco è rimasto confinato al solo Giappone.

Super R-Type è uno degli sparatutto spaziali più famosi dei primi anni '90, vero gioiellino della lineup iniziale del Super Nintendo. Wrecking Crew '98 invece è il seguito dell'omonimo gioco arcade di Nintendo degli anni '80, anche in questo caso parliamo di un gioco pubblicato solamente in Giappone e mai pubblicato prima di oggi in Occidente.

Tre proposte molto interessanti per gli amanti dei rispettivi generi. Ricordiamo che a marzo Nintendo ha pubblicato tre giochi di Super Mario nel catalogo Nintendo Switch Online: Mario Golf, Mario Tennis e Dr. Mario.

