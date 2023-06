Nintendo Switch Online: a giugno arrivano 4 giochi per Game Boy, NES e SNES

Il catalogo Nintendo Switch Online si è aggiornato con quattro nuovi giochi: a partire da oggi gli abbonati possono scaricare due giochi per Game Boy Color, un gioco per Nintendo NES e un gioco per SNES.

Nello specifico si tratta di Blaster Master Enemy Below, Kirby Tilt n Tumble, Harvest Moon e Mystery Tower. In Giappone, quest'ultimo viene sostituito da Baseball Simulator 1.000 per Nintendo Entertainment System. Vediamo nel dettaglio i nuovi giochi della lineup Nintendo Switch Online:

Blaster Master Enemy Below riporta in vita lo storico classico gioco d'azione per NES 8-bit presentandosi come uno sparatutto con visuale isometrica, Kirby Tilt n Tumble è stato pubblicato nel 2001 su Game Boy Color diventando rapidamente uno dei giochi 8-bit più apprezzati di Kirby. Harvest Moon è il primo episodio (uscito su SNES a metà degli anni '90) di una serie che ancora oggi continua con un buon successo di pubblico e critica mentre Mystery Tower (conosciuto anche come Tower of Babel) è un puzzle/platform uscito nel 1986 su Nintendo NES.

Un update piuttosto corposo dopo l'aggiornamento Nintendo Switch Online di maggio 2023 che ha visto l'arrivo di Super Mario Advance, Super Mario World Super Mario Advance 2 e Yoshi's Island Super Mario Advance 3 tutti in versione GBA Game Boy Advance.