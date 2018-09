Nintendo Switch Online: gli hacker sono riusciti a caricare nuovi giochi NES

Il servizio di Nintendo Switch Online è disponibile a partire da ieri per tutti gli utenti della console ibrida, includendo tra le altre cose un accesso esclusivo a 20 giochi classici per NES. Gli hacker sono riusciti ad espandere questa libreria con il caricamento di nuove Rom.

Nintendo Switch Online include diversi servizi, come la possibilità di giocare online e l'accesso ai salvataggi via Cloud. Gli utenti abbonati, inoltre, potranno giocare senza costi aggiuntivi con 20 titoli classici per NES, tra cui Super Mario Bros 3, Donkey Kong e Gradius.

Come riportato da alcuni hacker, è possibile aggiungere ulteriori giochi all'emulatore del NES tramite il caricamento di nuove Rom. Nelle scorse ore, in particolare, l'hacker DevRin ha caricato un video su YouTube che sembra mostrare l'apertura di Battletoads in esecuzione sulla nuova app di giochi NES per Switch. A quanto pare, questa operazione sarebbe possibile esclusivamente sulle console moddate, naturalmente con tutte le conseguenze del caso in termini legali.

A tal proposito, ci teniamo a sottolineare che la notizia è stata riportata per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma. Cosa ne pensate della possibilità di giocare ai titoli NES su Nintendo Switch?