Nintendo Switch Online gratis: disponibili 7 giorni di prova, come iscriversi

Secondo dati aggiornati al mese di settembre, Nintendo Switch Online conta oltre 26 milioni di abbonati in tutto il mondo, con un nutrito gruppo di appassionati che si dedicano a produzioni online sulla console ibrida.

Per coloro che non dispongono di un'iscrizione attiva, Nintendo ha pensato di proporre un test gratuito del servizio, della durata di sette giorni. L'iniziativa è caratterizzata da una durata molto limitata, perciò i giocatori interessati dovranno procedere piuttosto rapidamente per riuscire a riscattarla. La promozione per una prova gratuita di Nintendo Switch Online resterà in particolare operativa sino alle ore 09:00 di domani, martedì 3 novembre. Possono usufruire dell'offerta anche utenti che hanno già avuto modo di usufruire di altri test gratuiti del servizio di abbonamento.



Per attivare la prova gratuita, è sufficiente compiere alcuni semplici passi:

Accedere al proprio profilo My Nintendo;

Raggiungere la pagina dedicata all'offerta e selezionare il pulsante "Registra";

Sulla pagina verrà visualizzato un codice: può essere registrato a questo link oppure direttamente su Nintendo Switch, accendendo al Nintendo eShop e selezionando l'opzione "Registra un codice";

Il codice resterà valido soltanto sino alla giornata dell': assicuratevi dunque di utilizzarlo prima della scadenza. Segnaliamo inoltre che attivando la prova gratuita sarà attivato il rinnovo automatico del servizio, con abbonamento mensile a Nintendo Switch Online. Quest'ultimo può essere interrotto in qualsiasi momento dal Nintendo eShop.