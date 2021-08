Nintendo Switch Online gratis per tutti per una settimana: l'offerta è ora disponibile

Parallelamente all'introduzione di nuovi giochi gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online, il colosso di Kyoto punta ad incentivare il pubblico a testare il servizio anche tramite altre iniziative.

Tra queste ultime, troviamo ora anche la possibilità di usufruire di Nintendo Switch Online in maniera completamente gratuita per una settimana. Il periodo di prova potrà essere attivato da tutti i possessori di Nintendo Switch, inclusi coloro che in passato hanno già usufruito di altre prove gratuite del servizio.

L'offerta, attiva su tutto il territorio europeo, resterà valida per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata alle ore 9:00 del prossimo sabato 11 settembre 2021. La procedura per attivare la promozione è molto semplice e richiede di raggiungere il seguente link:

Nella pagina, è sufficiente cliccare sul pulsante "Usa". Fatto ciò, si riceverà un codice da riscattare su Nintendo eShop. Con l'attivazione della prova gratuita di Nintendo Switch Online, il sistema di Nintendo Switch attiverà anche ledello stesso. Qualora non desideriate usufruire di tale funzione, ricordate di disabilitarla prima della conclusione del periodo di test gratuito.Tra le funzionalità legate all'abbonamento Nintendo Switch Online, lo ricordiamo, è inclusa la possibilità di usufruire del. Sulla console ibrida sono molti i titoli che offrono un ricco comparto multigiocatore, dal sempreverde Mario Kart 8: Deluxe al coloratissimo Splatoon 2, senza dimenticare il recente Mario Golf: Super Rush.