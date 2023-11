Nintendo Switch Online: un iconico gioco Rare per Nintendo 64 arriva a dicembre

Lo scorso ottobre il catalogo Nintendo 64 di Nintendo Switch Online ha accolto Mario Party 3, ma da quel momento non ci sono state ulteriori novità sui prossimi giochi in arrivo all'interno del servizio. Ma l'attesa per il prossimo titolo non sarà ancora lunga.

Nintendo ha infatti confermato che nel corso del prossimo dicembre Nintendo Switch Online riceverà un altro gioco di culto per N64, trattasi di Jet Force Gemini. Sviluppato e pubblicato da Rare originariamente nel 1999, e riproposto anche all'interno della Rare Replay arrivata su Xbox One nel 2015, Jet Force Gemini è un'avventura di stampo shooter che omaggia i classici Action arcade degli anni '80 e prende spunto anche da altre opere di successi quali Super Mario 64 e Super Metroid, dando vita ad un connubio avvincente e pieno di sfide coinvolgenti da affrontare.

Oltre a un'avventura single player piena d'azione, l'opera Rare offre anche il multiplayer fino a 4 giocatori, con i giocatori che si danno battaglia tra loro in epici deathmatch dal ritmo indemoniato. Al momento Nintendo non ha confermato con precisione la data d'uscita in occidente di Jet Force Gemini sul catalogo N64 di Switch Online (che ricordiamo è accessibile soltanto agli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo), mentre in Giappone il gioco sarà disponibile a partire già dal 30 novembre 2023.

In attesa dunque di scoprire quando anche in Italia sarà possibile godersi il classico Rare, inganniamo l'attesa con altri giochi Nintendo Switch Online pubblicati ad ottobre 2023, tra i quali Castlevania Legends per Game Boy.