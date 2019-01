Nintendo Switch Online: in arrivo i classici SNES? Trapela una lista con 22 giochi!

Gli abbonati a Nintendo Switch Online, oltre a poter accedere ai servizi di rete dei loro titoli preferiti e a beneficiare dei salvataggi cloud, possono scaricare e giocare una vasta selezione di giochi per Nintendo Entertainment System (NES).

Tra di essi figurano classici dell'era 8-bit come Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Ghosts’n Goblins e Ninja Gaiden, giusto per citarne alcuni. Il catalogo, inoltre, è in continua espansione: il 16 gennaio, ad esempio, si uniranno Blaster Master e Zelda II: The Adventure of Link.

Da tempo si vocifera del possibile arrivo dei giochi del Super Nintendo Entertainment System (SNES), fin da prima del lancio di Nintendo Switch Online. Degli utenti, infatti, scovarono dei riferimenti alla storica console 16-bit nel firmware 6.0.0 di Switch. L'argomento è tornato alla ribalta in questi giorni grazie al data miner Kapu che, a seguito di un'analisi approfondita del più recente aggiornamento di sistema, è riuscito ad estrapolare una lista di ben 22 giochi per SNES, che potrebbero fare capolino nel servizio in futuro. Stiamo parlando di:

Super Mario Kart

Super Soccer

Legend of Zelda: Link to the Past

Demon's Crest

Yoshi's Island

Stunt Race FX

Kirby's Dream Course

Pop'n Twinbee

Star Fox

Contra 3

Kirby Super Star

Super Ghouls 'n Ghosts

Kirby's Dream Land 3

Super Metroid

Super Mario World

Pilotwings

F-ZERO

Star Fox 2

Super Punch-Out!!

The Legend of the Mystical Ninja

Super Mario All-Stars

Breath of Fire 2

Tra di essi è presente anche Star Fox 2, titolo che venne cancellato poco prima della sua uscita, fissata nel 1996, nonostante fosse ultimato. Il seguito di Star Fox ha poi visto finalmente la luce nel 2017, incluso tra i giochi preinstallati di Super Nintendo Classic Mini.

Ci teniamo a precisare che la lista sopra riportata non può in alcun modo essere considerata ufficiale, dal momento che Nintendo non l'ha confermata e non ha mai neppure fatto riferimento all'arrivo dei giochi SNES nel catalogo di Switch Online. In attesa di una conferma (o di una smentita) ufficiale, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze.