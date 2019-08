Nintendo Switch Online lancia Game Trials: Mario Tennis Aces giocabile gratis 1 settimana

A sorpresa, Nintendo ha annunciato il nuovo servizio Giochi in prova, che consentirà agli abbonati a Switch Online di giocare per un periodo di tempo limitato e senza alcun costo aggiuntivo alle versioni complete di titoli selezionati, oltre che di usufruire di uno sconto sull'eventuale acquisto.

Ad inaugurare la nuova funzionalità ci penserà Mario Tennis Aces, che potrà essere giocato senza sborsare un centesimo da mercoledì 7 a martedì 13 agosto. Coloro che decideranno di procedere all'acquisto entro il 20 agosto, in ogni caso, potranno usufruire di uno sconto del 33% sul prezzo di listino e, ovviamente, conservare i progressi conseguiti durante la prova gratuita. Si tratta di un'iniziativa in tutto e per tutto simile a Free Play Days di Microsoft, che consente agli abbonati ad Xbox Live Gold di testare una serie di titoli in maniera gratuita.

Cosa ve ne pare di questa iniziativa? Giochi in prova ba quindi ad unirsi a tutti gli altri benefit della sottoscrizione a Nintendo Switch Online, tra i quali sono compresi la possibilità di giocare in rete, conservare i propri salvataggi sulla nuvola, usufruire della chat vocale attraverso l'app per smartphone e accedere ad una serie di titoli per NES