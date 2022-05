Nintendo Switch Online in manutenzione: arrivano nuovi giochi NES e SNES?

Nell'ultimo paio di mesi il catalogo di Nintendo Switch Online si è arricchito di nuovi giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, lasciando però maggiormente in disparte le raccolte per NES e SNES. Novità per le due storiche console Nintendo potrebbero però arrivare tra pochissimo.

Per la mattinata del 27 maggio 2022, infatti, la casa di Kyoto avrebbe programmato due diversi periodi di manutenzione per le app incentrate su NES e SNES, operazione che viene solitamente effettuata per preparare l'arrivo di nuovi giochi all'interno dei cataloghi, come successo l'ultima volta lo scorso 31 marzo, che ha visto l'arrivo di Earthworm Jim 2, Dig Dug 2 e Mappy Land all'interno di Nintendo Switch Online.

Le ragioni dietro le programmate manutenzioni non sono state tuttavia spiegate, pertanto non è da escludere che si tratti di una semplice operazione di routine. Considerato però il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento, l'idea di vedere finalmente l'arrivo di nuovi giochi farebbe indubbiamente la gioia degli abbonati, che nel frattempo si sono goduti Kirby 64 su Nintendo Switch Online.

Quali nuovi titoli NES e SNES vi farebbe piacere vedere all'interno del servizio Nintendo? Ricordiamo intanto che lo scorso aprile tre nuovi giochi per Mega Drive sono arrivati su Nintendo Switch Online, tra i quali Sonic The Hedgehog Spinball.