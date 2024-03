Nintendo Switch Online, Mario Day ricco di annunci! Tre nuovi giochi gratis per Game Boy

Buon Mar10 Day a tutti! La mascotte Nintendo ha festeggiato un altro anno di vita con tanti annunci. Quest'oggi, tra la data di Paper Mario e Luigi's Mansion 2 HD, insieme all'arrivo di un nuovo film di Mario nel 2026, vi sono state innumerevoli novità per il franchise. Però, anche gli abbonati a Nintendo Switch Online festeggeranno molto presto.

Come ufficializzato nel video pubblicato nel primo pomeriggio dalla Grande N, sono in arrivo ben tre giochi gratis su Nintendo Switch Online. Il tutto, come affermato in apertura, si lega all'occasione dei festeggiamenti per il baffuto e simpatico idraulico italiano. Nell'arco dei prossimi giorni, i fan delle vecchie esperienze videoludiche di Mario potranno recuperare tre capolavori dell'epoca Game Boy e Game Boy Color. Ma quali sono, per l'esattezza?

A partire dal 12 marzo saranno disponibili DR. Mario, Mario Golf e Mario Tennis. Si tratta di un'occasione imperdibile e resa accessibile "gratuitamente" per tutti, sempre a patto che si possegga un abbonamento al servizio videoludico offerto dall'azienda. Mancano pochi giorni all'ingresso dei tre prodotti tra le fila della line-up messa a punto da Nintendo negli anni, ma cosa ne pensate di queste new entry? Siete interessati ai nomi in lista? Fatecelo sapere qui sotto con un commento. Dopo un inizio anno spumeggiante con l'arrivo di due amatissimi classici per GBA su Nintendo Switch Online a gennaio, è il momento di prendere parte ad altre avventure videoludiche.