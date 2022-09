Nintendo Switch Online: da Mario Party a 007 GoldenEye, tutti i giochi N64 in arrivo

Oltre al reveal del porting Switch di It Takes Two e all'annuncio di Fire Emblem Engage, tra le sorprese del Direct del 13 settembre troviamo anche l'annuncio dei prossimi videogiochi N64 scaricabili "gratuitamente" dagli abbonati a Nintendo Switch Online.

Da qui ai prossimi mesi, il colosso videoludico giapponese amplierà l'esperienza ludica e contenutistica degli iscritti a Nintendo Switch Online arricchendo il catalogo del servizio con tante gemme che hanno fatto la storia di Nintendo 64.

L'infografica confezionata dalla Grande N si suddivide in due parti, la prima dedicata ai giochi in arrivo entro fine anno e la seconda incentrata sui titoli che approderanno nel servizio in abbonamento nel corso del 2023.

Nintendo Switch Online: giochi in arrivo nel 2022

PilotWings 64

Mario Party

Mario Party 2

Nintendo Switch Online: giochi in arrivo nel 2023

Mario Part 3

Pokemon Stadium

Pokemon Stadium 2

Snowboarding 1080°

Exitebike 64

Ad arricchire ulteriormente la collezione retrogaming degli abbonati a Nintendo Switch Online ci penserà anche 007 GoldenEye! Il capolavoro sparatutto di RARE verrà riproposto su Nintendo Switch con tanto di supporto al comparto multiplayer. Il lancio di 007 GoldenEye dovrebbe avvenire entro fine anno, a giudicare dal "Coming Soon" citato da Nintendo per preannunciarne l'arrivo nel catalogo di Switch Online.