Nintendo Switch Online: Mario Party 1 e 2 arriveranno molto presto su N64

Buone notizie per i felici possessori dell'abbonamento al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: nelle ultime ore, infatti, Nintendo ha annunciato l'arrivo di Mario Party e Mario Party 2 su Nintendo 64, tramite l'emulazione garantita dal sopracitato servizio. Per gli utenti, dunque, non può che trattarsi di una lieta novità.

Dopo l'arrivo di 007 Golden Eye su Nintendo Switch Online, a cui hanno fatto seguito l'approdo di tanti altri titoli nel pacchetto contenutistico offerto dalla casa di Kyoto. Oggi, però, Nintendo ha ufficializzato il già precedentemente annunciato arrivo di Mario Party e Mario Party 2 sull'emulatore del Nintendo 64. Questi due party game iconici nella storia delle produzioni videoludiche targate Nintendo saranno rese disponibili dal 2 novembre 2022. L'attesa attorno ai due importanti titoli è giunta al termine, e questo non potrà che rendere felici tutti gli abbonati al servizio di Nintendo.

La conferma del loro approdo nei lidi di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiunto risale infatti allo scorso settembre 2022, nel Nintendo Direct che ha anche annunciato l'arrivo di Mario Party 3 nel 2023, sempre come produzione aggiunta al parco titoli della libreria digitale del Nintendo 64. Per i fan della Grande N, però, non sarà stata l'unica occasione per poter rimettere le mani su alcune opere sì del passato, ma comunque senza tempo- considerabili come tali per chi apprezza i party game -. Mario Party 2 fu oggetto di una sua ri-pubblicazione sulle ormai defunte console Wii e Wii U. Inoltre, alcuni contenuti del sopracitato Mario Party 2 furono inseriti anche nel recente Mario Party Superstars, approdato nei lidi di Nintendo Switch nell'ottobre del 2021. Tra meno di due settimane, dunque, si potrà festeggiare il ritorno definitivo di Mario Party e Mario Party 2.

Dopo la loro prima pubblicazione nel 1998 e nel 1999, è giunto - forse - il momento per Mario Party e Mario Party 2 di poter rivivere una seconda vita, all'insegna del divertimento da soli o in compagnia, grazie alla versatilità della console ibrida di Nintendo, Nintendo Switch, al videogiocare in cooperativa locale o online. Tuttavia, attendiamo anche l'arrivo del 2023 per poter riapprezzare anche Mario Party 3, un altro party game senza tempo dei primi anni 2000. Nintendo Switch Online si arricchisce di nuovi contenuti; non ci resta che attendere le prossime mosse di Nintendo per il supporto al suo servizio in abbonamento.