Nintendo Switch Online: Metroid e Ninja Gaiden tra i prossimi giochi NES in arrivo

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Nintendo Switch Online, mostrando i prossimi giochi NES in arrivo per tutti gli abbonati al servizio. Tra i nuovi titoli troviamo Metroid e Ninja Gaiden. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Attualmente i giochi NES inclusi nell'abbonamento a Nintendo Switch Online sono venti: Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Dr. Mario, The Legend of Zelda, Double Dragon, Balloon Fight, Ice Climber, River City Ransom, Ghosts’n Goblins, Tecmo Bowl, Gradius, Pro Wrestling, Excitebike, Yoshi, Soccer, Tennis, Ice Hockey e Baseball.

Come possiamo vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, questo catalogo è destinato ad espandersi nei prossimi mesi, offrendo agli utenti Nintendo Switch Online di riscoprire nuovi classici dell'era NES, a partire da ottobre con l'arrivo di NES Open, Solomon's Key e Dodgeball. A novembre sarà il turno di Metroid, Mighty Bomb Jack e Twin Boo, mentre a dicembre sarà il turno di Wario’s Woods, Ninja Gaiden e Adventures of Lolo.

Ricordiamo che è possibile abbonarsi a Nintendo Switch Online per un periodo di 30 giorni (al prezzo di 3,99 euro), per tre mesi (a 7,99 euro) e per un anno (a 19,99 euro). Tra i vari servizi inclusi nella sottoscrizione ricordiamo la presenza dei salvataggi Cloud, e naturalmente la possibilità di giocare online.