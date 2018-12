Nintendo Switch Online non copierà la concorrenza, parola di Reggie Fils-Aime

Il presidente di Nintendo of America è un fiume in piena: intervistato da Forbes ha parlato, tra le altre cose, anche di Switch Online, il servizio a pagamento lanciato a settembre in tutto il mondo e accolto tiepidamente dai giocatori.

Reggie Fils-Aime è consapevole del fatto che ad oggi Switch Online non sia un servizio completo e garantisce che "l'infrastruttura migliorerà, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per rendere l'offerta ancora più interessante agli occhi del pubblico, tuttavia faremo qualcosa di diverso. Non copieremo la concorrenza, vogliamo proporre elementi unici."

Alla domanda riguardo l'arrivo di nuovi giochi per altre console oltre ai classici NES, Fils-Aime risponde che "al momento siamo concentrati sui giochi NES, vogliamo spingere questi contenuti legacy partendo dalla nostra prima console."

A tal proposito, proprio oggi l'app Nintendo Switch Online si è aggiornata alla versione 2.0.0 aggiungendo altri tre titoli del catalogo NES: Ninja Gaiden, Wario's Woods e Adventures of Lolo.