Nintendo Switch Online: non tutti i giochi saranno compatibili con i salvataggi Cloud

I salvataggi Cloud sono una delle funzionalità per gli abbonati a Nintendo Switch Online, il programma premium per i possessori della console della casa di Kyoto, che potranno accedere da settembre, previa sottoscrizione, al gioco online, a una selezione di classici NES e al supporto per i salvataggi via Cloud. Non per tutti i giochi, però...

Sul sito di Nintendo Italia è stata pubblicata una pagina dedicata al servizio online, nella quale vengono elencate le varie funzionalità disponibili per gli abbonati. Alla voce "Salva online una copia dei tuoi dati di salvataggio" è presente una nota che indica che "Questa funzione non è compatibile con tutti i software", anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Non sappiamo se i salvataggi Cloud saranno supportati solamente dai giochi First Party o se anche i titoli di editori esterni potranno includere questa opzione, il supporto per il Cloud sarà probabilmente a discrezione degli stessi sviluppatori, che potranno decidere in base alle proprie esigenze.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online sarà attivo da settembre 2018, per quanto riguarda i prezzi, un mese di abbonamento costerà 3.99 euro, l'iscrizione trimestrale 7.99 euro mentre il piano annuale avrà un prezzo di 19.99 euro, costi validi per un solo account. Il Piano Famiglia annuale, con supporto per otto profili, costerà invece 34.99 euro.