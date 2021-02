Nintendo Switch Online: i nuovi giochi gratis SNES e NES di febbraio

Questo mese il catalogo Nintendo Switch Online si aggiorna con quattro nuovi giochi gratis del catalogo NES (Nintendo Entertainment System) e SNES (Super Nintendo Entertainment System), disponibili dal prossimo 17 febbraio.

Nello specifico saranno presto disponibili quattro nuovi giochi: Doomsday Warrior, Prehistorik Man e Psycho Dream oltre a Fire n Ice per NES. In Giappone invece la lineup è parzialmente differente e include Mario's Super Picross, Psycho Dream e Shin Megami Tensei II per Nintendo Nintendo e Solomon's Key 2 (la versione giapponese di Fire n Ice) per Nintendo NES.

Per approfondire brevemente la lineup, Doomsday Warrior è un picchiaduro a incontri con elementi di stampo fantasy mentre Prehistorik Man è un celebre gioco di piattaforme con protagonista un uomo delle caverne. Psycho Dream è forse il gioco meno conosciuto del lotto essendo stato pubblicato solo in Giappone nel 1992 e da questo mese per la prima volta in assoluto in Occidente. Infine, Fire n Ice è il titolo europeo di Solomon's Key 2, per il resto non ci sono differenze tra i due titoli.

Nintendo Switch Online può contare su 26 milioni di abbonati, dato aggiornato al settembre 2020, il servizio permette tra le altre cose di accedere a una vasta gamma di contenuti eclusivi tra cui giochi gratis per NES e SNES e titoli come Tetris 99 e Super Mario Bros 35.