Nintendo Switch Online: è di nuovo disponibile il periodo di prova gratis

Che siate nuovi acquirenti di un qualsiasi modello di Nintendo Switch o giocatori in possesso della console dal day one, sappiate che l'azienda di Kyoto ha messo a disposizione di tutti i propri utenti il periodo di prova gratuito del servizio online.

Come potete leggere nel nuovo post pubblicato dalla stessa Nintendo sui propri canali social ufficiali, tutti i possessori della console ibrida possono accedere al breve periodo di prova delle funzionalità online senza alcun costo aggiuntivo. La particolarità di questa promozione risiede nel fatto che anche gli utenti che hanno usufruito della prova in precedenza possono nuovamente approfittare dell'offerta e provare Nintendo Switch Online per sette giorni ancora una volta. Vi ricordiamo che aderendo alla promozione non solo potrete giocare alla componente online di titoli come Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2, ma potrete mettere le mani su ben 70 classici di appartenenti al catalogo di NES e SuperNES. Nel caso in cui foste interessati all'offerta, non dovete far altro che avviare la vostra console e visitare il Nintendo eShop, all'interno del quale dovreste poter cliccare sul relativo banner.

Sapevate che solo qualche settimana fa è stato superato il traguardo dei 15 milioni di abbonati a Nintendo Switch Online?